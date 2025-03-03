«Весеннее обострение»: что это такое и как отражается на эмоциональном состоянии

С приходом тепла многие люди испытывают так называемое «весеннее обострение» — совокупность симптомов, которые могут затруднять повседневную жизнь, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Это явление не имеет медицинского подтверждения, но связано с изменениями, происходящими в организме и психоэмоциональном состоянии в переходный сезон», — объяснила Бурнацкая.

Она подчеркнула, что к таким симптомам можно отнести перепады настроения, дневную сонливость, упадок сил, раздражительность, депрессию, головные боли и даже усиление аллергических реакций.

По словам специалиста, весной в организме человека происходят гормональные изменения. Увеличение светового дня влияет на выработку мелатонина, регулирующего сон, что может привести к нарушению распорядка. Также с приходом тепла ускоряется обмен веществ, что может вызвать обострение симптомов у людей с хроническими заболеваниями.

Еще одной причиной «весеннего обострения» являются скачки температуры, которые увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут повлиять на людей, склонных к метеозависимости. Кроме того, весной наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов, что делает организм более уязвимым. Важным фактором является и активизация сезонных аллергий, особенно на пыльцу растений.

При этом не все люди чувствуют ухудшение состояния с приходом весны. Некоторые, наоборот, отмечают улучшение настроения и прилив творческих сил, особенно после активного отдыха на природе. Солнечная активность может стимулировать память и психику человека.

«Для того чтобы справиться с весенним упадком сил, важно соблюдать режим дня, питаться сбалансированно, заниматься физкультурой и почаще выходить на прогулки», — отметила терапевт.

Помимо этого, важно учесть возможность обострения хронических заболеваний, синдрома хронической усталости, простудных или вирусных инфекций, которые могут проявляться общей слабостью, маскируясь под авитаминоз, без повышения температуры. Рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы. При сильной депрессии или апатии следует обратиться к психологу, заключила Бурнацкая.