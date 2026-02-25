Вдовам бойцов СВО отказывают в ЭКО с замороженными эмбрионами в России

Российские клиники отказывают женам погибших бойцов СВО в проведении ЭКО с использованием замороженных эмбрионов. Причиной стало требование законодательства о личном присутствии донора биоматериала, которое в случае смерти военнослужащего выполнить невозможно, сообщает Mash .

Юристы фиксируют множество обращений от вдов, желающих родить ребенка от ушедшего супруга. Например, жительница Самары не может завершить начатое с погибшим мужем ЭКО в клинике ГБУЗ СО «СОМЦ Династия», несмотря на подписанные им при жизни документы, так как требуется присутствие мужчины.

Адвокаты назвали такие требования избыточными, ведь мужчина уже дал согласие при жизни. Однако клиники подкрепляют требования приказом Минздрава № 803н, статьей 20 закона № 323-ФЗ и разъяснениями ведомства. Комитет семей воинов Отечества уже обратился в Минздрав, чтобы изменить ситуацию и разрешить вдовам криоперенос.

При этом в некоторых регионах уже есть судебная практика в пользу женщин. Недавнее постановление Конституционного суда № 6-П подтверждает право граждан на процедуру при отсутствии прямого запрета в законе.

