В Шатуре льготники могут легко получить необходимые лекарственные препараты

Право на бесплатные лекарства имеют отдельные категории граждан, а также лица с некоторыми заболеваниями. В Шатурской больнице на учете состоят 2 804 федеральных и 5 468 региональных льготника. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выписка льготных лекарственных препаратов возможна через портал госуслуги, колл-центр, регистратуру, инфомат. Также необходимые препараты пациенту может выписать участковый врач во время очного приема или телемедицинской консультации.

«В целях надлежащего обеспечения бесплатными лекарственными препаратами льготных категорий граждан в больнице осуществляет ведение регистра льготников с еженедельным обновлением, также выполняется взаимодействие с Социальным фондом России для обновления данных и со службами технической поддержки Министерства здравоохранения Московской области», — пояснили представители Шатурской больницы.

Получить льготные лекарства можно в государственной аптеке. В случае отказа пациента от препаратов конкретных торговых наименований или производителей врач выдаст направление на врачебную комиссию для оформления индивидуальной закупки.

Специалисты Шатурской больницы всегда готовы дать разъяснения о порядке отпуска лекарственных средств по региональной и федеральной льготе и сроках действия рецептов. Для оперативного решения вопросов лекарственного обеспечения в ГБУЗ МО «Шатурская больница» организована работа горячей линии: 8 (991) 630-02-90.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.