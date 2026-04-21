В Шаховской больнице назначили нового врача-методиста

Новый врач-методист Егор Морозов приступил к работе в Шаховской больнице в Подмосковье. Специалист с более чем 15-летним стажем будет отвечать за внедрение клинических стандартов и анализ работы медучреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив Шаховской больницы пополнил Егор Морозов — специалист в области организации здравоохранения, эпидемиологии и клинической диагностики. Он окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Медико-профилактическое дело», прошел интернатуру по общей гигиене и профессиональную переподготовку по клинической лабораторной диагностике, эпидемиологии и организации здравоохранения.

За более чем 15 лет работы Морозов прошел путь от фельдшера-лаборанта и эксперта Роспотребнадзора до заведующего кабинетами медицинской статистики в районных больницах. Он работал в медучреждениях Воскресенска, Зарайска, Волоколамска и Истры, что позволило ему детально изучить систему здравоохранения Подмосковья.

В новой должности специалист займется внедрением современных клинических рекомендаций, анализом статистических показателей, координацией обучения персонала и взаимодействием с региональными органами здравоохранения.

«Работа врача-методиста требует комплексного подхода: важно не только владеть клиническими знаниями, но и понимать процессы управления, статистики, стандартизации, — отметил Егор Морозов. — Моя задача — обеспечить соответствие работы больницы современным требованиям и помочь коллегам внедрять лучшие практики в ежедневную работу».

В больнице рассчитывают, что привлечение специалиста такого уровня повысит качество лечебно-диагностических процессов и эффективность управления учреждением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.