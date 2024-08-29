В Реутове врачи удалили огромную опухоль женщине

В хирургическое отделение Реутовской больницы обратилась 62-летняя женщина с жалобами на неудобство из-за крупной опухоли на затылке. По ее словам, новообразование появилось 20 лет назад, не болело, поэтому женщина не обращалась в врачу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Провели операцию по удалению новообразования размером 252 куб. см. Сначала предполагали, что это атерома, но структура была больше похожа на липому. Отправили материал на гистологию», — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.

Опухоль оказалась доброкачественной.

Пациентка уже выписана из больницы и продолжает привычную жизнью.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.