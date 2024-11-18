В поликлиниках Подмосковья объявили о нехватке I, II, IV групп крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 18 ноября. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На сегодняшний день сложилась повышенная потребность в 1 положительной группе крови. 1, 2 и 4 отрицательные группы крови также требуются для пополнения запасов. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отмечает заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Донором может стать гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами Службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.