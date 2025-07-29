В Подмосковье ждут доноров с I, II и III отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 29 июля. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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