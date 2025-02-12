В Подмосковье заработало 11 единиц тяжелой медтехники на 286 млн рублей

В стационаре № 4 Ногинской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное медицинское оборудование необходимо для проведения более точной и качественной диагностики. На этой неделе начал работу рентген-аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе заработало уже 11 единиц тяжелой медтехники на сумму более 286 млн рублей. Сегодня новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице. На его закупку было направлено более 29 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом рентген-аппарате в стационаре № 4 Ногинской больницы планируется проводить исследования экстренным пациентам с различными патологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.