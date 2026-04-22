В Подмосковье врачи центра Рошаля спасли мальчика с крючком в глазу

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Подмосковье спасли мальчика, которому во время рыбалки рыболовный крючок попал в левый глаз. Пациента экстренно доставили в клинику, где ему провели сложную операцию по извлечению инородного тела, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подростка доставили в центр бригадой скорой помощи с места происшествия. При поступлении медики провели обследование, чтобы определить точное расположение крючка в структурах глазного яблока. Состояние требовало срочного вмешательства, так как существовал риск инфицирования и полной потери зрения.

«Крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя. Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: с помощью микроскопа и микрохирургических инструментов сформировали доступ с минимальной потерей внутриглазного давления, полностью извлекли крючок и ушили разрыв белочной оболочки сверхтонкими иглами. Наложили несколько узловых швов так, чтобы герметично закрыть рану и не деформировать оболочку. Операция прошла успешно, без осложнений», — рассказал лечащий врач-офтальмолог Даниил Гулякин.

После вмешательства врачи контролировали внутриглазное давление и процесс заживления. В настоящее время угрозы зрению нет. Мальчика выписали домой со стопроцентным зрением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.