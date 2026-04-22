В Подмосковье с начала года запустили пять КТ

Пять новых компьютерных томографов начали работу в больницах Подмосковья с начала 2026 года. Один из них установлен в приемном отделении Чеховской больницы и уже принимает пациентов стационара. На закупку оборудования направили 735 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый компьютерный томограф в Чехове стал вторым аппаратом КТ в больнице. Первый работает в структурном подразделении на улице Гагарина и используется для диагностики амбулаторных пациентов.

«Мы продолжаем оснащать медучреждения Подмосковья современным оборудованием. С начала года мы запустили в регионе 5 новых компьютерных томографов — в больницах в Чехове, Реутове, Дубне, Мытищах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. На эти цели было направлено 735 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый аппарат в Чехове в два раза мощнее действующего. Он позволяет проводить КТ-перфузию — исследование кровотока в мельчайших сосудах головного мозга, что важно для оперативного выявления инсультов и помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

«С его помощью стало возможным проведение в нашей больнице КТ-перфузии», — добавила заместитель главного врача по лечебной части Чеховской больницы Эльвира Славнова.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обследование проводится бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.