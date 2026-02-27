В Подмосковье с начала года провели более 220 процедур ЭКО

Более 220 процедур экстракорпорального оплодотворения выполнили в Московской области с начала 2026 года. Всего в регионе планируют провести около 5,5 тыс. процедур ЭКО в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительницы Подмосковья, которые не могут забеременеть естественным путем, могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

«Процедура ЭКО позволяет женщинам познать радость материнства. Всего в этом году запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения, из них проведено уже более 220», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить услугу можно бесплатно по квоте. Подробная инструкция и перечень необходимых документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация»: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/informaciya/informaciya-po-oformleniyu-procedury-eko.

Дополнительная информация о системе родовспоможения региона доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.