В Подмосковье подали 16 тыс заявок на получение справки для зубопротезирования

С начала года на портале госуслуг Московской области подано свыше 16 тыс. заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом их доходов и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Московской области, имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога.

Услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо посетить стоматолога и оформить заявку на региональном портале. На основании заявления специалисты поставят жителя на учет, и зубопротезирование будет предоставлено в порядке очереди.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.

Также глава региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Воробьев отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.