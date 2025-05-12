В Подмосковье можно продлить получение льготных лекарств удаленно

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что жителям Подмосковья не обязательно совершать очный визит в поликлинику для продления рецепта на получение льготных лекарств.

«Нам активно помогает наша телемедицина. Мы видим, что это помогает избавить пациента от очного визита в поликлинику за выпиской рецепта. Информация о рецепте и о его статусе подгружается в региональный портал госулуг», — сказал Забелин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством и главами муниципальных образований.

Он добавил, что для Минздрава Московской области удобство получение лекарств и качество оказываемой помощи всегда стоит во главе угла.

Ранее Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.