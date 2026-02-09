сегодня в 14:29

В Подмосковье более 122 тысяч подростков прошли проверку на наркотики в 2025 году

В образовательных учреждениях Московской области в 2025 году более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные медицинские осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В школах, вузах и профессиональных образовательных учреждениях Подмосковья регулярно проводят медицинские осмотры учащихся для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин отметил, что такие осмотры позволяют оценить ситуацию с употреблением наркотиков среди молодежи региона. В 2025 году профосмотры прошли более 122 тысяч учащихся.

Профилактические медицинские осмотры проводят специалисты наркологической службы на добровольной и конфиденциальной основе с использованием экспресс-анализаторов. Результаты обследований не разглашаются и строго охраняются врачебной тайной.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.