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В Перу родился ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

В перуанской клинике Санта-Исабель появился на свет первый в мире ребенок, зачатый с применением технологии созревания яйцеклетки вне организма (Fertilo), сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую биотехнологическую компанию Gameto.

Данная технология позволяет созревать яйцеклеткам вне организма. Для этого используются молодые клетки яичников, которые помогают воссоздать естественный процесс созревания яйцеклетки в лабораторных условиях.

Технология Fertilo позволяет заменить 80% гормональных инъекций, которые обычно требуются при традиционном ЭКО.

Ранее стало известно, что 62-летней россиянке пришлось возвращаться из США на родину, чтобы забеременеть. Гражданка РФ проживает в Штатах более 10 лет, однако ей все же отказали в процедуре ЭКО.