В МОЦОМДе врачи ознакомили будущих родителей с условиями для партнерских родов

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) прошел еженедельный День открытых дверей. За последние несколько лет врачи акушеры-гинекологи отметили рост числа партнерских родов в родильном отделении центра. Во время мероприятия будущие родители смогли ознакомиться с родильными отделениями, палатами, а также задать интересующие вопросы специалистам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание было уделено преимуществам партнерских родов, в частности, психологической поддержке роженицы со стороны близкого человека, что, по мнению врачей, способствует более благоприятному течению родов и снижению уровня тревожности.

«Партнерские роды — это осознанный выбор семьи, и медицинский персонал создает все условия для комфортного и безопасного присутствия партнера во время родов. Помимо этого, мы проводим специальные занятия для подготовки партнеров, на которых рассказываем об этапах родов, методах поддержки и роли партнера в процессе», — рассказала ведущая Дня открытых дверей, врач акушер-гинеколог Анна Бесараба.

Врачи также отметили, что положительная динамика в выборе партнерских родов свидетельствует о растущей осознанности и вовлеченности будущих отцов в процесс рождения ребенка. В МОЦОМД партнерские роды проводятся бесплатно при наличии необходимого обследования и отсутствии противопоказаний как у роженицы, так и у партнера. В рамках Дня открытых дверей были также затронуты вопросы послеродового ухода за мамой и ребенком.

Специалисты рассказали о важности грудного вскармливания, правильном питании и режиме дня для новорожденного, а также о методах профилактики послеродовой депрессии. Будущие родители получили консультации по вопросам вакцинации, скрининга новорожденных и уходу за пупочной ранкой.

Партнерские роды — это роды, при которых помимо акушерки, врача и других сотрудников роддома в родильном зале присутствует близкий роженице человек. Чаще всего в роли такого помощника выступает отец ребёнка: мужчина помогает женщине в процессе родов и морально, и физически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.