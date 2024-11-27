В Москве наблюдается нехватка антирезусного иммуноглобулина для беременных

Беременные жительницы столицы столкнулись с дефицитом антирезусного иммуноглобулина. Этот препарат нужен, чтобы выносить малыша при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка, сообщает MSK1.RU .

В данном препарате нуждаются 15% россиянок. Пациентке вводят иммуноглобулин во время первой беременности: в 28 недель и в течение 72 часов после родов.

«Если не ввести препарат, сначала мы не увидим проблем. Но при последующих беременностях будут рождаться дети с гемолитической болезнью. Или же они будут погибать во время беременности», — пояснила гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.

Как уточнила врач, антитела, которые появились у женщины в предыдущую беременность, проникают через плаценту. А затем они начинают разрушать эритроциты плода.

В РФ этот препарат производит только Ивановская станция переливания крови. Ежегодно там выпускают около 10-15 тыс. упаковок, но рынку необходимо почти в 20 раз больше, то есть 200-210 тыс. упаковок.

Ранее Минпромторг заявил, что поставки иммуноглобулина в РФ не останавливались.