В Москве активно развивается роботическая хирурги

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии в столице роботической хирургии, сообщает «Царьград» . Медицина не стоит на месте, считает он.

Как отметил градоправитель в своем Telegram-канале, на сегодня высокотехнологичное лечение могут получить более 2 тысяч больных.

За последние несколько лет в ведущих московских онкологических клиниках появилось семь новых роботизированных систем, они помогают хирургам проводить операции. Теперь такие установки есть в «Коммунарке», Онкоцентре №1, ГКБ имени Юдина, московском научном центре имени Боткина и в научном центре имени Логинова.

Эта техника ускорила процессы оказания помощи пациентам, и сами операции теперь может проводить в более сжатые сроки, клиника способна помочь большему числу пациентов.

В мире используют два вида управления роботизированными хирургическими инструментами – полуавтоматический и автоматический.