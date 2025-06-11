В МОНИИАГ пройдет праздник для будущих родителей

В июне Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) пригласит пациентов на очередную встречу с врачами, которая пройдет в необычном формате. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В субботу 21 июня мы решили отметить год старта встреч с будущими родителями в наших стенах большим праздником. В этот день помимо привычных для подмосковных семей лекций по самым важным вопросам беременности, родов и послеродового периода, которые волнуют будущих мам и пап, наших гостей ждут сюрпризы. Одним из главных приятных моментов праздника станет розыгрыш подарков, среди которых контракт на роды с ведущими специалистами института, фотосессии от профессиональных фотографов и другие значимые подарки», — рассказала заместитель главного врача института Оксана Бондарева.

Как сообщили в МОНИИАГ, в случае хорошей погоды мероприятие пройдет во дворе областного института в центре столицы. На встречу приглашены врачи акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи. Посетить мероприятие можно будет в сопровождении родных и близких.

Юбилейная встреча с врачами МОНИИАГ.

Место: Москва, ул. Покровка д. 22А (метро «Китай-город», «Тургеневская», «Чкаловская»).

Когда: суббота 21 июня 2025 г., в 12.00.

Особенности: на встречу приглашаются взрослые гости, мероприятие не предназначено для детей.

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Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.