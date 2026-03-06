В Красногорске начали монолит нового корпуса поликлиники

Строители приступили к монолитным работам при возведении нового пятиэтажного корпуса поликлиники в Нахабине горокруга Красногорск. Объект рассчитан на 550 посещений в смену и будет обслуживать более 60 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется на улице Институтской рядом с действующей поликлиникой № 4. Подрядчик заливает бетон для вертикальных конструкций подземной части здания и готовится к установке башенного крана. На площадке работают 26 монолитчиков.

Работы финансируются из регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На объекте 26 монолитчиков. Ведется заливка бетона стен подземной части здания, выполняются подготовительные работы к установке башенного крана», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он добавил, что в течение 2026 года планируется завершить основные строительные работы, а в 2027 году выполнить чистовую отделку и оснастить здание оборудованием.

Новый корпус площадью 7 593,2 кв. м расширит возможности медучреждения и создаст более комфортные условия для пациентов, в том числе маломобильных. В здание полностью переведут детское отделение с отдельным входом, откроют дневной стационар на восемь коек для детей и организуют взрослый дневной стационар. Также расширят отделение функциональной диагностики и реабилитации. Оба корпуса соединят теплым переходом на уровне четвертого этажа.

Строительство началось в декабре 2024 года, однако контракт с прежним подрядчиком расторгли из‑за невыполнения обязательств. Спустя 11 месяцев работы возобновила другая организация. Открытие корпуса намечено на 2027 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.