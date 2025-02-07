В Клину можно будет получить консультацию врача-онколога бесплатно 8 февраля

8 февраля 2025 года в городском округе Клин можно будет пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он будет работать по принципу Дня открытых дверей. Без предварительной записи можно придти и получить консультацию онколога, рекомендации специалистов по ранней диагностике и лечению рака.

Также будут проводиться диагностические исследования по показаниям — маммография или УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследования, ПСА-тест на рак простаты, выявление новообразований кожи и другие. Это абсолютно бесплатно, понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Медосмотр в городском округе Клин пройдет 8 февраля с 9:00 до 14:00. По адресу: г. Высоковск, улица Владыкина, дом 13 (4 поликлиника). Предварительная запись не требуется.

В Подмосковье работает сеть из 25 центров амбулаторной онкопомощи, где можно бесплатно пройти комплексное обследование, получить консультацию специалистов и при необходимости начать лечение. Чем раньше специалисты смогут выявить онкологию и начать ее лечение, тем выше эффективность лечения и продолжительность жизни пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.