В Клинском округе в ФАПе Папивина начал работать новый фельдшер

Новый фельдшер Мария Мальцева приступила к приему пациентов с 1 апреля в фельдшерско-акушерском пункте деревни Папивино Клинского округа. Специалист уже имеет опыт работы и обеспечена служебным жильем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Мальцева окончила Арзамасское медицинское училище и ранее работала в ФАПе в Нижегородской области. При переезде в Подмосковье она выбирала между Раменским и Клинским округами.

«В Клину мне больше понравились условия проживания и организация медобслуживания», — отметила фельдшер.

Жилье для специалиста предоставили сразу. Трехкомнатная квартира расположена в здании ФАПа, построенного в 2016 году.

Фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь жителям близлежащих деревень — около 500 человек. Летом число пациентов увеличивается за счет дачников. Несмотря на график работы с 8:00 до 15:00, специалист консультирует жителей и выезжает на дом и в нерабочее время. В среднем за день Мария Мальцева принимает до 10 человек и обслуживает несколько вызовов по неотложной помощи.

По словам фельдшера, профессию она выбрала еще в детстве и уверена, что нашла свое призвание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.