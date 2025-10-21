сегодня в 23:25

В Кашире продолжается диспансеризация и вакцинация против гриппа для жителей

С начала этого года диспансеризацию в Каширской больнице прошли около 23 тыс. человек. Врачи продолжают выезды на предприятия округа с проведением профилактических осмотров сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 11 августа в городском округе Кашира стартовала ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа. Одними из первых вакцинировались дети, работники Каширской больницы, а также работники предприятий торговли общепита, транспорта, коммунальной и социальной сферы, образовательных учреждений, а также госслужащих. Прививки получили более 9 тыс. человек взрослых и почти 4,5 тыс. детей.

Пройти вакцинацию против гриппа можно в двух пунктах вакцинации:

г. Кашира-2, ул. Южная, д. 3 в здании взрослой поликлиники

г. Кашира-1, ул. Генерала Белова, д. 1 в здании взрослой поликлиники

Также сделать прививку можно во всех 4 амбулаториях и 9 ФАПах, мобильном медицинском комплексе, который работает по соответствующему графику.

Расписание работы прививочного кабинета поликлиник Каширы-1 и Каширы-2: ежедневно, по будням с 08:00 до 20:00.

Запись ведется по единому номеру 122 или через портал Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.