В июле Пушкинский перинатальный центр ждет на экскурсии и занятия в «Школу мам»

В «Школах будущих мам» каникул не бывает — занятия дважды пройдут в Пушкинском перинатальном центре, дважды — в женской консультации № 2 в Ивантеевке, и 10 раз — в женской консультации № 1 в Пушкино. Плюс два раза в месяц — в Дни открытых дверей — будущих родителей будут ждать специалисты Пушкинского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На всех занятиях свои темы, но общими остаются все нюансы беременности и родов, советы по питанию, режиму и обсуждение «документальных» вопросов — какие документы с собой взять, и главное — успеть их переоформить после смены фамилии», — уточняет заместитель главврача по родовспоможению Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Андрей Лесной.

Итак, в женской консультации № 1 занятия будут проходить по вторникам и средам в 15.00.

1 июля — «Партнёрские роды». Освоите техники массажа, поддержки и принятия решений. Четкие советы и инструкции, как партнеру стать настоящей опорой в родах.

2 июля — Общие вопросы. Перинатальные центры. Партнерские роды. Занятие ведет акушер-гинеколог.

8 июля — «Дыхание, движение, расслабление». Практика: дыхательные техники, облегчающие позы, точечный массаж для уменьшения боли и другие виды самопомощи.

9 июля — Женское здоровье и интимная жизнь после родов, практическое занятие. Занятие проводит доула, психолог-консультант в сфере сексуальных отношений Марина Аносова.

15 июля — «Сумка в роддом». Полный список необходимого для мамы, малыша и партнёра, включая документы. Только нужное для комфортных родов.

16 июля — Маленькие шаги к хорошему сну. Занятие проводит врач невролог, детский психолог, консультант по детскому сну Ерануи Бадалян.

22 июля — «Партнерские роды» (повтор)

23 июля — Кто такая доула? Чем полезна доула? Занятие проводит доула, психолог-консультант в сфере сексуальных отношений Марина Аносова.

29 июля — «Дыхание, движение, расслабление» (повтор)

30 июля — Тема о контрацепции. Виды контрацепции. Занятие ведет акушер-гинеколог.

Занятия проходят по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а, 2 этаж, кабинет № 17. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (496) 532-13-40 с 09:00 до 16:00 в рабочее время.

В женской консультации № 2 по адресу: г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова, д. 3А, будущих мам ждут 12 и 26 июля, в 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (901) 588-05-21 с 09:00 до 16:00 в рабочее время.

Дважды в месяц, 19 и 26 июля, в 12.00, пройдут занятия в перинатальном центре с врачами отделений центра по адресу: г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, кор. 12. Встреча на ресепшене перинатального центра. Напомним, эти встречи проходят по предварительной записи через лечащих врачей в женских консультациях, и для тех, у кого срок беременности 30 недель и выше. Можно приходить вместе с родными.

На день открытых дверей в Пушкинском перинатальном центре по адресу: г. Пушкино, ул. Авиационная, дом № 35, будущих родителей ждут 15 и 29 июля в 11.00. Можно (и нужно!) приходить с будущими папами, бабушками и дедушками, но без детей. Предварительная запись требуется, ссылка на анкету. При себе иметь сменную обувь, бутылочку воды и хорошее настроение.

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