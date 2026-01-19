В хирургическом стационаре Серпуховской больницы обновили инфраструктуру
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Хирургический стационар Серпуховской больницы получил обновление инфраструктуры. Мероприятия реализованы в рамках текущего ремонта и регионального проекта «Здоровое Подмосковье». В стационаре открыт новый травматологический пункт,
В нем обустроены перевязочная, зона ожидания и помещение для медицинского персонала. Перепланировка позволит разделить поток пациентов: первичный прием лиц с травмами и их оформление на госпитализацию будут происходить изолированно от общего потока хирургических больных.
Диагностическая служба стационара дооснащена двумя новыми рентгеновскими аппаратами, заменившими устаревшее оборудование в основном кабинете и травмпункте. Поступившая техника работает в цифровом формате без использования пленки. Это сокращает время проведения исследования и снижает лучевую нагрузку на пациентов. Параллельно с техническим переоснащением в рентгеновских кабинетах был выполнен капитальный ремонт, включающий полную замену специализированных защитных панелей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.
«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.