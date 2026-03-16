В Госдуме предложили разрешить аптекам продавать лекарства поштучно

Парламентарий считает, что продажа препаратов блистерами или ампулами без нарушения первичной упаковки позволит гражданам экономить и покупать ровно столько таблеток, сколько нужно для курса лечения.

Сейчас аптеки в большинстве случаев отпускают лекарства только целыми упаковками. В результате пациенты нередко приобретают больше препарата, чем требуется.

По мнению Плякина, такая мера сократит количество просроченных лекарств в домашних аптечках и уменьшит объем выбрасываемых препаратов.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года продажи средств от простуды в России выросли на 94% по сравнению с прошлым годом. Спрос на снотворные увеличился примерно на 70%.

