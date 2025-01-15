В Электрогорске появились на свет более 1 тыс детей за 2024 год

В Электростальском родильном доме подведены итоги за 2024 год. В прошлом году сотрудники Электростальского родильного дома помогли появиться на свет 1 042 малышам, из них 532 мальчика и 510 девочек. Родилась одна двойня. А за последний месяц 2024 года родилось 76 малышей: 40 мальчиков и 36 девочек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Электростальский роддом продолжает работать в круглосуточном режиме 24/7. Там оказывается экстренная и плановая помощь женщинам Электростали, Ногинска, Богородского округа и других городов Московской области.

В Московской области работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.