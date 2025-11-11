В детской стоматологии Подольска появилось отделение стерилизации

Порядка 1 500 инструментов в день будут стерилизовать в новом отделении Подольской детской стоматологии на улице Кирова, д. 7. В настоящее время там проводят пусконаладочные работы. Когда проверку завершат, стерилизацией всех инструментов в стоматологии будет заниматься специально набранный обученный персонал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За день в нашей поликлинике используется порядка 300 лотков по 5-7 инструментов в каждом. Раньше их стерилизацией занимались медсестры, ассистирующие лечащему врачу. Это неудобно, отнимает время у медицинского персонала и пациентов. Открытие стерилизационной оптимизирует нашу работу. Для нового отделения создали шесть новых рабочих мест», — сказала заведующая детским стоматологическим отделением Надежда Николаева.

Обработка инструментов в новом стерилизационном отделении проводится по кругу. Использованные инструменты моют в дезинфицирующих растворах, затем помещают в ультразвуковую ванну. Затем их запечатывают в специальные одноразовые пакеты и кладут в автоклав, где под высоким давлением происходит стерилизация. После этого наборы инструментов направляют в сухожаровой шкаф, затем относят в кабинеты в специальные боксы с ультрафиолетовым излучением.

В стерилизационной расположена станция для заготовки дистиллированной воды, которую используют для ополаскивания полости рта в процессе лечения.

«Подобные стерилизационные работают во всех подразделениях Домодедовской стоматологии. В Подольске такого отделения не было только в детской стоматологии. Теперь есть, мы закрыли этот проект полностью», — отметил главный врач Домодедовской стоматологии Михаил Каюгин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.