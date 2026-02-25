В деревне Мисирево под Клином открыли новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли 25 февраля в деревне Мисирево городского округа Клин. Медучреждение построили по госпрограмме Московской области при поддержке губернатора и оно будет обслуживать около 700 жителей ближайших деревень и СНТ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном открытии принял участие глава городского округа Клин Василий Власов. Новый ФАП рассчитан на жителей Мисирева, Елина, Никитского и Фроловского, включая 130 детей, а также несколько сотен дачников из садоводческих товариществ.

Это девятый ФАП, построенный в округе с 2019 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, и первый объект, возведенный по модульной технологии. Здание собрано из заводских модулей с уже проведенными коммуникациями и готовой отделкой. Пункт оснащен современным оборудованием и предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи в комфортных условиях.

ФАП будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Руководит учреждением Алла Викторовна Комарова, которая более 35 лет работала здесь до закрытия прежнего медпункта. Дополнительным преимуществом стала транспортная доступность — здание расположено рядом с автобусной остановкой.

«Открытие нового ФАПа позволяет повысить качество медицинского обслуживания населения и сократить время доступа пациентов к первичным медико-санитарным услугам. Теперь жителям нескольких деревень и СНТ не придется ехать за квалифицированной помощью в город. Широкий спектр услуг можно будет получить рядом с домом», — отметил Василий Власов.

Ранее новые ФАПы в округе открыли в Туркмене, Шевлякове, Елгозине и Выголе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.