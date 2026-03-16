В День почки подольский врач напомнила о бесплатных обследованиях по ОМС для детей

12 марта отмечался Всемирный день почки. Екатерина Пономарева, нефролог поликлиники № 3 Подольской детской больницы, ведет диспансерный учет 270 юных пациентов и ежегодно принимает более 700 детей. Благодаря обширной практике она глубоко разбирается в проблемах, связанных с заболеваниями почек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По словам специалиста, в детском возрасте преобладают воспалительные заболевания и врожденные аномалии развития. Их лечение требует комплексного подхода — совместной работы педиатра, нефролога и уролога.

Почки — один из самых «молчаливых» органов. Они могут терять функцию годами, никак не беспокоя человека. Именно поэтому врачи настаивают: не ждите сигналов, проверяйтесь регулярно.

«Многие заболевания почек на ранних стадиях протекают бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику и откладывает начало терапии. Поэтому крайне важна плановая диспансеризация в установленные возрастные периоды», — сообщает врач-нефролог Екатерина Пономарева.

Регулярный контроль анализов, оценка фильтрационной функции почек и ультразвуковая диагностика органов МВС позволяют выявить патологию на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Получить консультацию детского нефролога можно по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике № 3 на улице Ленинградской, 9. Для этого нужно взять направление у своего педиатра.

Для уточнения диагноза врач может назначить общие анализы, ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, рентгенографию или магнитно-резонансную томографию — все это доступно по полису ОМС бесплатно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.