В больнице Егорьевска заработал обновленный рентген-кабинет

В Егорьевской больнице после ремонта открыли рентген-кабинет с современным оборудованием. Обновление оборудования стало возможным благодаря поддержке Минздрава Московской области и программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации округа.

Цифровой рентгенодиагностический комплекс предназначен для проведения всех видов исследований — рентгеноскопии, рентгенографии и линейной томографии. Также он позволяет сразу расшифровывать снимки. Данный комплекс является единственным в Егорьевской больнице для проведения таких исследований.

Отличие рентгеноскопии от рентгенографии в том, что врач может видеть функционирование органов — сокращение сердца и диафрагмы, работу желудочно-кишечного тракта и т. д. в режиме реального времени. Рентгенография потребовала бы для этого целой серии снимков.

«Рентгеноскопия очень важна для исследования как желудочно-кишечного тракта, так органов грудной клетки, потому что даже с таким методом, как КТ, мы не часто можем смотреть, как работает диафрагма, сердце. А здесь мы смотрим на телеприставку и все будет видно. Можно будет посмотреть пациента полипозиционно, то есть возможности достаточно велики», — объяснила заведующая отделением лучевой диагностики стационара Егорьевской больницы Елена Сальникова.

Конструктивные особенности комплексов МЕДИКС‑Р‑АМИКО полностью соответствуют современным требованиям рентгенодиагностики. Простота и удобство использования, надежность и безопасность, а также высокое качество получаемых изображений. Аппарат позволит проводить 4 рентгеноскопических исследования в день, и 16 — рентгенографических.

В торжественном открытии обновленного кабинета принял участие глава округа Дмитрий Викулов и главный врач Дмитрий Каприн.

«Материально-техническая база наших медицинских учреждений улучшается, мы это видим, на это обращают внимание и наш президент, и губернатор Подмосковья. Аппарат сам пришел давно, но в кабинете делали ремонт, стены обшивали свинцовыми листами, чтобы обеспечить безопасность для тех, кто будет здесь работать», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Кроме того, в настоящее время идет капитальный ремонт одной из операционных для установки нового ангиографа — Azurion 3 M15 с 15-дюймовым детектором. Это оборудование позволит выполнять широкий спектр нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Преимущества нового ангиографа заключаются в детальной визуализации сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также в значительной экономии времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.