Утомляемость и остеопороз: названы признаки весеннего авитаминоза

Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что по определенным признакам можно выяснить, каких витаминов не хватает в организме человека весной.

«Если у человека отмечаются утомляемость, плохой сон, то это может быть нехватка витаминов группы В, которые содержатся в молочных продуктах, в мясе, в злаках», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, недостаток витамина А приводит к проблемам со зрением и слухом, кожей, зубами, деснами и даже желудочно-кишечным трактом. Повышенная кровоточивость десен говорит о недостатке витамина C. Чтобы это предотвратить, необходимо ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, злаки, мясо и молочные продукты. Витамин A содержится в моркови, ее также нужно есть регулярно.

При дефиците витамина D становятся ломкими кости, повышается риск остеопорозов и остеоресорбции. Его недостаток ухудшает состояние кожи.