Уникальный продукт: диетолог рассказала о свойствах тыквы

«Тыква богата бета-каротином. Это провитамин А, который важен для зрения, кожи, иммунитета. В ней присутствует калий, магний, что полезно для сердца, для контроля давления. В тыкве есть пищевые волокна, они поддерживают работу кишечника и микробиоты. Ну и витамины С, полифенолы, что помогает нам с точки зрения антиоксидантной защиты», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, именно в уникальном сочетании незначительной калорийности и обилия микроэлементов заключается ценность тыквы. Этот продукт исключительно гибок в кулинарном применении.

Благодаря нейтральному вкусу, тыква превосходно подходит для приготовления супов, каш, сладких блюд и хлебобулочных изделий. Помимо этого, тыквенные семечки богаты цинком, магнием и растительным протеином, что оказывает положительное влияние на организм.

