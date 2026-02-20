Ученые раскрыли секрет стройности без диет

Британские ученые пришли к заключению, что сохранять здоровый вес можно без жестких диет, сообщает «Царьград» со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.

Основным условием, по словам авторов работы, является преобладание в рационе натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми веществами естественным путем.

Результаты анализа указывают на простой и безопасный метод снижения общей калорийности питания. Эксперимент показал, что добровольцы, чье меню состояло в основном из необработанных продуктов — овощей, фруктов, цельнозерновых культур, — в среднем употребляли на 330 калорий в сутки меньше по сравнению с теми, кто ел преимущественно ультрапереработанную пищу. При этом объем потребленной еды в первой группе был выше.

Работа продолжалась четыре недели: участники могли есть без ограничений, выбирая из двух типов предложенного меню. Половина испытуемых сначала следовала одному плану питания, а затем меняла его. Ученые подчеркнули, что при выборе натуральных продуктов человек интуитивно находил оптимальное соотношение между вкусом, питательной ценностью и чувством насыщения.

Согласно выводам специалистов, человеческий организм естественным образом настроен на получение энергии вместе с витаминами и минералами. Однако при потреблении ультрапереработанной пищи этот механизм нарушается: еда дает калории, но лишена микроэлементов, что потенциально ведет к перееданию.

Исследователи также выделили долгосрочные риски систематического включения в рацион ультрапереработанных продуктов. Их длительный срок хранения обеспечивается добавлением консервантов и иных химических компонентов, чье отрицательное влияние обладает кумулятивным эффектом. Это может провоцировать набор веса и раннее развитие нейродегенеративных заболеваний.

