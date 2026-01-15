Ученые обнаружили простой способ продлить жизнь

Эксперты изучили данные более 135 тыс. взрослых людей из Норвегии, Швеции, США и Великобритании, чей средний возраст составил приблизительно 63 года. В течение 8 лет все участники носили акселерометры для точного измерения уровня физической активности. На момент начала исследования у них отсутствовали хронические заболевания и серьезные ограничения подвижности.

Результаты показали, что ежедневная пятиминутная физическая активность, например, прогулка, уменьшает риск смертности. Добавление всего пяти минут ходьбы ежедневно приводило к снижению риска смертности приблизительно на 10% у большинства взрослых, которые уже уделяли физической активности около 17 минут в день. Увеличение активности еще на 10 минут снизило общую смертность примерно до 15%. Сокращение сидячего образа жизни на один час ежедневно связано с уменьшением общей смертности на 13% у большинства взрослых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует взрослым не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.