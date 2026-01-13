«У твоего ребенка оторвется голова»: акушерка кошмарила женщин в роддоме Новокузнецка

В Новокузнецком роддоме № 1, где в новогодние праздники скончались 9 новорожденных, после многочисленных жалоб пациенток уволили акушерку, сообщает SHOT .

По словам женщин, в роддоме за 60 тыс. рублей можно было заказать услугу «парные роды». Однако даже за деньги пациентки получали ужасный сервис.

На опубликованном кадре видно, как в ванной платной палаты комфорт-класса стоит расколотая пополам раковина. При этом осколки разбросаны по всему помещению.

Также большое количество жалоб было на одну из акушерок. Так, одной из рожениц сотрудница роддома заявила: «Если не будешь тужиться, то у твоего ребенка оторвется голова». К настоящему моменту женщину уволили из медучреждения.

В роддоме Новокузнецка из-за инфекции за январские праздники погибли 9 младенцев. Роженицы жаловались, что им давили на живот, ругали матом при родах, оставляли одних на схватках. Главврача больницы отстранили от должности, возбуждено уголовное дело.

В медучреждение выехала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения подобных вопиющих ситуаций.

