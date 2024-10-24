У солиста «Отпетых мошенников» начались осложнения после пневмонии

На прошлой неделе Богомазова госпитализировали в Москве. Певец находился в больнице шесть дней, после улучшения состояния его выписали.

Хотя в последние годы Богомазов лечился от гипертонии, но все равно жаловался на повышенное давление. Также на фоне болезни у него ухудшилось зрение и развилось поражение кровеносных сосудов глаз.

Доктора посоветовали исполнителю придерживаться диеты и умеренно заниматься спортом. Еще ему запретили курить и даже находиться рядом с теми, кто курит.

Ранее бывшего бэк-вокалиста Little Big, фронтмена рок-группы Jane Air Антона Лиссова госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы в Петербурге. У него было подозрение на инфаркт.