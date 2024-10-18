Экс-бэк-вокалист Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лиссов попал в больницу

Бывший бэк-вокалист Little Big фронтмен рок-группы Jane Air Антон Лиссов госпитализирован в реанимацию Мариинской больницы в Петербурге, у него подозрение на инфаркт, сообщает Mash .

Его привезли в больницу с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание. 45-летнего музыканта обследуют медики. При этом артист попросился домой на амбулаторное лечение, так как у него скоро концерт.

Врачей музыканту вызвала его жена. Она переживала о состоянии мужа.

Лиссов ушел из основного состава Little Big, когда группа уехала в США в 2022 году — он остался в Санкт-Петербурге.