Цифровые технологии помогут всем жителям Подмосковья заботиться о здоровье

Сбер совместно с Правительством Московской области запустил комплекс цифровых медицинских сервисов. Теперь врачи при постановке диагноза могут получать поддержку искусственного интеллекта, а жители области использовать ИИ-помощник на базе ГигаЧат для расшифровки анализов в приложении «Добродел Здоровье». Оба решения работают с электронными медицинскими картами и встроены в привычный процесс для врача и пациента, что делает их использование простым и эффективным. Благодаря новым цифровым технологиям медицина в Подмосковье становится еще качественнее и доступнее, а забота о здоровье — частью повседневной жизни.

Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы целенаправленно движемся к тому, чтобы искусственный интеллект стал помощником для каждого человека. Диагностический ассистент AIDA помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке диагноза на основании данных электронной медицинской карты пациента. Модель формирует предположение по одному из 95 наиболее распространенных диагнозов. Благодаря таким решениям врачи получают мощную поддержку для принятия решений, а жители — быстрый доступ к качественным услугам. Запуск сервисов в Московской области — важный шаг в этом направлении: теперь возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах, приходят в каждую поликлинику региона. Для нас важно, что эти технологии уже сейчас работают на конкретный результат — повышение качества жизни людей», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Диагностический ассистент — AI Diagnostic Assistant (AIDA) от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) создан для поддержки врачей общей практики в ежедневной работе. Решение анализирует данные электронных медицинских карт пациентов за последние два года, включая дату приема, жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. На основе этих данных ассистент предлагает врачу варианты окончательного диагноза, выступая «вторым мнением». Это экономит время специалиста и повышает точность диагностики, при этом окончательное решение всегда остается за врачом.

«Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни. В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения — запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит больше внимания уделить пациентам во время приема. Еще несколько проектов в здраве мы реализуем совместно со Сбером. В их числе диагностический ассистент AIDA для первичного звена, который на основе данных из электронной медкарты помогает врачу с постановкой диагноза. Разумеется, последнее слово всегда за специалистом. А эту информацию он использует в качестве „второго мнения“. По такому же принципу работает ИИ-ассистент для назначения лекарств. Кроме того, в приложении „Добродел Здоровье“ ИИ помогает пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. А если есть отклонения — дает рекомендации простым и понятным языком», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ИИ-помощник для расшифровки лабораторных анализов интегрирован в мобильное приложение «Добродел Здоровье». Каждый житель региона, может получить расшифровку готовых результатов анализов, нажав на кнопку «Мнение ИИ». Искусственный интеллект, работающий на базе ГигаЧат, проанализирует данные и простым языком опишет результаты. В случае необходимости система порекомендует консультацию конкретного специалиста или, при необходимости, вызов скорой помощи. Оперативное получение расшифровки анализов ускоряет путь к выздоровлению человека, помогает избежать лишних визитов в поликлинику, тем самым снижая нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Проекты реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве, нацеленного на создание и тестирование инновационных решений для здравоохранения, включая решения на основе искусственного интеллекта.