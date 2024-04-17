Центр крови Подмосковья выпускает книгу донора

В центре крови бьется сердце, создающее жизнь и надежду. Однако многие забывают, что эта жизнь поддерживается также кровью. Книга «Донорство Крови» — это не просто сборник фактов о процедуре сдачи крови. Это крик о помощи, призыв к доброте и пониманию.

«Онлайн-донор — это сборник публикаций, где мы собрали все самое интересное. Для тех, кто нуждается в крови, она становится шансом на продолжение жизни. Для тех, кто готов помочь, она — путеводитель в мир донорства. Эта книга несет свет и надежду, преображая каждого читателя в героя, спасающего жизни», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Центра крови Подмосковья Елена Денисова.

Все о системе крови, донорстве крови и ее компонентов, донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а ещё — исторический раздел о системе крови и донорстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.