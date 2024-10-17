Терапевт объяснила, когда после ОРВИ можно возвращаться к физнагрузкам

Врач: к физнагрузкам после ОРВИ можно постепенно возвращаться через неделю

Начинать заниматься можно с легких нагрузок через неделю после выздоровления от ОРВИ, при этом важно прислушиваться к своему телу, сообщила РИАМО участковый терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Возвращаться к активному образу жизни после перенесенного заболевания, например, гриппа или ОРВИ, следует осторожно. Начинать можно с легких нагрузок через неделю после выздоровления, но важно прислушиваться к своему телу», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что если ощущается усталость или дискомфорт, лучше сделать паузу и проконсультироваться с врачом. Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок, и ваше тело отблагодарит вас здоровьем.

«Чтобы реже обращаться к врачу в сезон простуд, важно укреплять иммунитет. Здоровое питание, включающее фрукты, овощи и продукты, богатые витаминами, регулярная физическая активность и полноценный сон — это основные составляющие крепкого здоровья», — подчеркнула терапевт.

Бурнацкая резюмировала, что стресс тоже играет немаловажную роль, поэтому важно находить время для отдыха и расслабления.

17 октября профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в жизни каждый человек, начиная с раннего возраста, — участковые терапевты. Они приходят на дом по вызову, выясняют причины недуга, решают, нужна ли пациенту помощь или консультация кого-либо из узких специалистов.

День участкового терапевта не имеет официального статуса, врачи встречают его на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и своих пациентов.