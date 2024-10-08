Тайна запаха: стало известно, почему кинза пахнет клопами

Сексолог и нутрициолог Лариса Никитина заявила, что кориандр, также известный как кинза, пахнет клопами из-за содержания в нем альдегида деканаля, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, альдегиды — летучие соединения, их аромат со временем ослабевает. Нарезанная кинза пахнет не так резко, а если измельченную зелень залить водой, то получится приятный запах апельсиновой корки.

«Сами семена кинзы имеют приятный запах апельсина, а вот когда кинза вырастает, то и правда пахнет клопами, альдегид в составе имеет свойство выветриваться», — сказала нутрициолог.

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