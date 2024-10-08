Брокколи и черника: названы продукты, стимулирующие работу мозга

Среди них — брокколи, черника и грецкие орехи. Первый продукт, несмотря на репутацию не самого вкусного овоща, считается источником антиоксидантов и предотвращает разрушение клеток. Черника отлично поддерживает когнитивные функции и улучшает зрение, а грецкий орех, который напоминает мозг даже по внешней форме, укрепляет мембраны клеток, а благодаря высокому энергетическому содержанию способен поднять настроение.

«Положительное влияние на работу мозга оказывает и шоколад», — подчеркнула Валуйская.

По ее словам, он улучшает память и повышает внимание, стимулирует деятельность мозга. Особенно это относится к горькому шоколаду.

Но следует быть осторожными: некоторые продукты человек может не переносить индивидуально. Чтобы их выявить, полезно провести специальное лабораторное исследование, заключила невролог.