Студенты медколледжа посетили сосудистый центр в Орехово-Зуеве 11 февраля

Будущие специалисты сестринского и лечебного дела познакомились с работой отделения кардиологии, процедурного и смотрового кабинетов. Студенты увидели, как организован сестринский уход и какие задачи выполняют медицинские работники.

Во время экскурсии участники посетили палату интенсивной терапии, где им рассказали о реанимационных мероприятиях и особенностях оказания экстренной помощи.

Особое впечатление на студентов произвело наблюдение за операцией в операционной рентген-эндоваскулярной хирургии. На ангиографе они увидели ход малоинвазивного вмешательства, а специалисты объяснили преимущества таких методов — минимальная травматичность, быстрая реабилитация и снижение рисков для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.