Стартовала работа VI конференции онкологов Московской области

В четверг в Доме правительства Московской области состоялось открытие VI Конференции онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Московский областной онкологический диспансер, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, Клуб онкологов Московской области и другие.

«VI Конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии приурочена к 80-летию онкологической службы. За это время коллеги проделали колоссальную работу. В том числе, в регионе удалось повысить 5-летнюю выживаемость пациентов с онкологическим заболеванием до 61%, выявляемость заболеваний на ранней стадии составляет 62%, внедряются новые методики лечения, вводится в работу современное оборудование. Уверен, что врачи-онкологи региона готовы обменяться накопленным опытом с коллегами в ходе конференции», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе конференции специалисты обсудят различные темы. Среди них — онкоскрининги, маршрутизация и лекарственное обеспечение онкологических пациентов, малоинвазивная хирургия при удалении новообразований, реабилитация после перенесенного онкологического заболевания, паллиативная помощь и другие. Кроме того, в онлайн-формате будет проводиться демонстрация операций.

VI конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии продлится 2 дня.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.