Стало известно, с помощью каких продуктов можно замедлить процесс старения

Как отметила эксперт, одними из самых лучших элементов для замедления процесса старения являются антиоксиданты. Они борются со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма. Данными элементами богаты ягоды, например, малина или голубика, фрукты, цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай.

Также процесс старения замедляет коллаген. Он отвечает за упругость и увлажнение кожи. Так, во избежание появления морщин стоит употреблять яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыбу.

Более того, специалист напомнила о том, что нельзя забывать о правильном питании в целом. Очень важно снабжать организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.

«Правильное питание, богатое антиоксидантами, коллагеном, витаминами и минералами, способствует замедлению процесса старения и поддержанию здоровья на высоком уровне», — заключила Редина.