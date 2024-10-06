Стало известно о состоянии звезды «Шерлока» Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии после операции по удалению тромба, представляющего смертельную опасность, сообщает SHOT .

Ливанова госпитализировали 29 сентября. У 89-летнего актера диагностировали третий по счету инсульт. После госпитализации Василий Борисович приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако затем его состояние стало ухудшаться.

Во время операции по удалению опасного тромба у народного артиста РСФСР остановилось сердце, медикам удалось спасти жизнь актера.

Василий Ливанов получил известность и любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Звезда пленительного счастья», «Мастер и Маргарита» и др. Всего на его счету более 40 киноролей.

Кроме того, голосом Василия Ливанова говорили мультипликационные персонажи Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».