Стало известно о пользе зеленого чая для здоровья зубов

Стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала о положительном влиянии зеленого чая на состояние полости рта. По ее словам, этот напиток уменьшает налет и предотвращает рост бактерий, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Здоровье зубов также тесно связано с рационом. К примеру, твердые свежие овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют удалению зубного налета, а также массируют и укрепляют десны.

«Если нет возможности почистить зубы после еды, то съешьте кусочек яблока. Полезны также свежая зелень (шпинат, петрушка), которые содержат витамины и борются с бактериями. Кроме того, петрушка помогает избавиться от неприятного запаха изо рта», — добавила Пикилиди.

Врач также обратила внимание на пользу кисломолочных продуктов, в частности сыра и творога, из-за высокого содержания в них кальция. По словам стоматолога, небольшой кусочек сыра, съеденный после приема пищи, нейтрализует кислоту эффективнее любой жевательной резинки.