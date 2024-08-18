Стало известно, чем опасны поврежденные слизнями плоды

Слизни часто едят оказавшиеся на земле овощи и фрукты, рассказал радио Sputnik ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Если моллюск укусит плод, это может нанести серьезный вред здоровью человека. Дело в том, что слизни переносят яйца паразитов. При попадании внутрь организма круглых, ленточных червей или бычьего цепня, здоровью будет нанесен урон.

Чтобы этого не произошло, Малоземов рекомендует тщательно промывать овощи и фрукты, которые подняты с земли. Также необходимо отрезать те участки поверхности, которые укусили моллюски.

Ранее сообщалось, что черви-церкарии особенно опасны для детей. Их можно подхватить во время купания в водоемах.