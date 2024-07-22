Инфекционист Неронов: черви-церкарии особенно опасны для детей

Наиболее уязвимой категорией для заражения паразитическими червями-церкариями являются дети, так как их кожа нежней, чем у взрослых, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Наиболее уязвимой категорией являются дети, так как их кожа нежней, чем у взрослых. Как правило, дети купаются в стоячей тепловой воде на мелководье, то есть в местах наибольшего скопления церкарий (личинок — ред.) кровяной двуустки», — сказал Неронов.

Он пояснил, что «церкариоз», «шистосомный дерматит» или «зуд купальщиков» — действительно распространен практически повсеместно. Возбудителем является плоский червь (Trichobilharzia szidati, Tr. stagnicolae и Tr. franki.), паразитирующий в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, в промежуточной стадии резервуаром является речная улитка.

«Человек в этой цепочке не является непосредственным участником, и в случае проникновения человеку под кожу, личинка вызывает воспаление и зуд, погибая на этом этапе. Однако, шистосомы, обитающие в Африке, юго-восточной Азии и других жарких уголках, могут проникать внутрь кровеносной системы человека, и через мочевыводящие пути, паразитировать и размножаться», — рассказал инфекционист.

По мнению Неронова, лучший способ избежать этого контакта — исключить такую возможность. Купание в местах не предназначенных для этого — это не пустые слова. Это забота о здоровье и церкариоз в этом контексте еще «цветочки».

«Увеличение числа обращений связано с потеплением климата и ростом численности водоплавающих птиц. Не купайтесь там, где плавают утки, не приваживайте уток там, где собираетесь купаться, не лезьте в „лужи“ со стоячей водой, после купания принимайте душ, и помните о правилах купания и поведения в воде», — подчеркнул специалист.

Врач посоветовал следить за своими детьми, предупреждать их о возможных последствиях и тогда страшилки о кожных паразитах останутся только страшилками. А при посещении жарких стран, помните об угрозах и возможных чужих обитателей в ваших кровеносных сосудах.